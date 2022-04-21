Home / Війна / На сході України тривають бої: за день ЗСУ ліквідували до 200 росіян

На сході України тривають бої: за день ЗСУ ліквідували до 200 росіян

21/04/2022 21:30

На сході України тривають бої, за добу Збройним силам України вдалося ліквідувати до 200 російських військових та більше 20 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання “Схід” увечері в четвер, 21 квітня.

“Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Зокрема, 21 квітня російські фашистські війська здійснили три атаки. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Тривають бої”, – йдеться в повідомленні. 

За даними ОТУ “Схід”, українські воїни знищили:

  • особового складу – до 200 осіб
  • танків – 5 од.
  • БМП – 2 од.
  • БТР – 1 од.
  • артилерійських систем – 1 од.
  • автотехніка – 9 од.
  • літаків – 1 од.
  • БПЛА – 3 од.

Як передавала “Новинарня“, 21 квітня десантники і морпіхи послідовно збили два російські вертольоти Мі-8.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 57 – 21.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 33
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Автобуси з евакуйованими з Маріуполя людьми прибули в Запоріжжя

Евакуаційні автобуси з 79 мешканцями Маріуполя, які зуміли виїхати з блокади 20 квітня, прибули на територію, підконтрольну українському урядові. Про це повідомляє Маріупольська міська рада. “Ми боремося за кожного...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse