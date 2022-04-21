На сході України тривають бої: за день ЗСУ ліквідували до 200 росіян

На сході України тривають бої, за добу Збройним силам України вдалося ліквідувати до 200 російських військових та більше 20 одиниць ворожої техніки.
Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання “Схід” увечері в четвер, 21 квітня.
“Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Зокрема, 21 квітня російські фашистські війська здійснили три атаки. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Тривають бої”, – йдеться в повідомленні.
За даними ОТУ “Схід”, українські воїни знищили:
Як передавала “Новинарня“, 21 квітня десантники і морпіхи послідовно збили два російські вертольоти Мі-8.
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