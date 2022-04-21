На сході України тривають бої: за день ЗСУ ліквідували до 200 росіян

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На сході України тривають бої, за добу Збройним силам України вдалося ліквідувати до 200 російських військових та більше 20 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання “Схід” увечері в четвер, 21 квітня.

“Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Зокрема, 21 квітня російські фашистські війська здійснили три атаки. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Тривають бої”, – йдеться в повідомленні.

За даними ОТУ “Схід”, українські воїни знищили:

особового складу – до 200 осіб

танків – 5 од.

БМП – 2 од.

БТР – 1 од.

артилерійських систем – 1 од.

автотехніка – 9 од.

літаків – 1 од.

БПЛА – 3 од.

Як передавала “Новинарня“, 21 квітня десантники і морпіхи послідовно збили два російські вертольоти Мі-8.

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