“Маріуполь – це новий Бабин Яр”: сектор масових поховань у Мангуші в 20 разів більший, ніж у Бучі, – мер

Фото: Маріупольська міська рада

В селищі Мангуш окупанти могли захоронити від 3 до 9 тисяч маріупольців. На це вказує співставлення з супутниковими фото захоронення в Бучі, де було виявлено 70 людей.

Про це увечері у четвер, 21 квітня, повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

“На знімках Maxar від 9 квітня сектор масових поховань в Мангуші в 20 разів більший. Нові траншеї окупанти рили та заповнювали трупами щодня впродовж всього квітня. Наші джерела повідомляють, що в таких могилах тіла вкладають в кілька шарів”, – йдеться в повідомленні.

“В Маріуполі скоєно найбільший воєнний злочин 21 століття. Це новий Бабин Яр. Тоді Гітлер вбивав євреїв, ромів та слов’ян. А зараз Путін знищує українців. Він вже вбив десятки тисяч цивільних в Маріуполі. І це вимагає потужної реакції всього цивілізованного світу. Будь що потрібно зупинити геноцид”, – зазначив мер міста Вадим Бойченко.

До середини березня в різних частинах Маріуполя та передмістя комунальні служби захоронили близько 5 тисяч осіб.

За обережними оцінками, загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить 22 тисячі осіб, додали в мерії Маріуполя.

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