Home / Війна / “УПЦ МП” готова йти молитовною ходою в Маріуполь, щоб вивести цивільних та поранених військових

“УПЦ МП” готова йти молитовною ходою в Маріуполь, щоб вивести цивільних та поранених військових

21/04/2022 21:00

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що готові йти молитовною ходою в заблокований Маріуполь, щоб вивести звідти цивільних, поранених військових та забрати тіла загиблих армійців.

Таку заяву митрополита Онуфрія поширила пресслужба УПЦ МП у четвер, 21 квітня.

“Українська Православна Церква силами єпископату, духовенства, чернецтва і вірян, готова організувати молитовну ходу від міста Оріхів Запорізької області до заводу “Азовсталь” у місті Маріуполь з метою надання невідкладної допомоги та виведення мирних жителів. Також хода могла б вивезти поранених військових і забрати тіла загиблих”, – йдеться в заяві Онуфрія. 

“Ми звертаємося до всіх, від кого це залежить, і просимо в період зі Страсної П’ятниці (22 квітня 2022 року) до Світлого Христового Воскресіння (24 квітня 2022 року) на території міста Маріуполь та його околицях забезпечити режим припинення вогню і надати гуманітарний коридор для проходження зазначеної молитовної ходи”, – додали церковники. 

Віце-прем’єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила про готовність йти разом із духовенством, пише “РБК-Україна”.

Зі слів Верещук, вона підтримує таку ініціативу, а також зазначила, що зверталася з подібним проханням до Папи Римського.

“Якщо росіяни насправді відкриють гуманітарний коридор, щоби ми могли врятувати наших жінок, дітей та поранених, то ми готові йти туди разом із духівництвом. Впевнена, що до цього приєднаються багато політиків, ви вже бачили заяву пана Арахамії”, – сказала вона.

Читайте також:
Арахамія та Подоляк готові приїхати в Маріуполь на переговори щодо евакуації

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Житомирській області за підозрою в державній зраді затримали офіцера ЗСУ

На Житомирщині затримано офіцера Збройних сил України за підозрою в державній зраді. Про це у четвер, 21 квітня, повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse