“УПЦ МП” готова йти молитовною ходою в Маріуполь, щоб вивести цивільних та поранених військових

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що готові йти молитовною ходою в заблокований Маріуполь, щоб вивести звідти цивільних, поранених військових та забрати тіла загиблих армійців.

Таку заяву митрополита Онуфрія поширила пресслужба УПЦ МП у четвер, 21 квітня.

“Українська Православна Церква силами єпископату, духовенства, чернецтва і вірян, готова організувати молитовну ходу від міста Оріхів Запорізької області до заводу “Азовсталь” у місті Маріуполь з метою надання невідкладної допомоги та виведення мирних жителів. Також хода могла б вивезти поранених військових і забрати тіла загиблих”, – йдеться в заяві Онуфрія.

“Ми звертаємося до всіх, від кого це залежить, і просимо в період зі Страсної П’ятниці (22 квітня 2022 року) до Світлого Христового Воскресіння (24 квітня 2022 року) на території міста Маріуполь та його околицях забезпечити режим припинення вогню і надати гуманітарний коридор для проходження зазначеної молитовної ходи”, – додали церковники.

Віце-прем’єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила про готовність йти разом із духовенством, пише “РБК-Україна”.

Зі слів Верещук, вона підтримує таку ініціативу, а також зазначила, що зверталася з подібним проханням до Папи Римського.

“Якщо росіяни насправді відкриють гуманітарний коридор, щоби ми могли врятувати наших жінок, дітей та поранених, то ми готові йти туди разом із духівництвом. Впевнена, що до цього приєднаються багато політиків, ви вже бачили заяву пана Арахамії”, – сказала вона.

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