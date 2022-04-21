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Росіяни ізольовують окуповані населені пункти і розстрілюють волонтерів, – ГУР

21/04/2022 13:59

Російські військові повністю ізольовують від українського уряду окуповані населені пункти, забороняють евакуацію та вбивають волонтерів.

Про це вдень у четвер, 21 квітня, повідомила пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“Зокрема, на сьогодні заблоковано всі окуповані населені пункти Великобурлуцького району Харківської області. Виїзд можливий лише на територію РФ. Діє абсолютна заборона на доставку гуманітарних вантажів із контрольованої Україною території. Місцевих жителів попереджено про те, що волонтери, які намагаються доставити допомогу – розстрілюються. Нещодавно стало відомо про розстріл волонтерів, які їхали з смт Шевченкове“, – йдеться в повідомленні.

Станом на 20 квітня, у районі відсутній мобільний зв’язок.

Багато населених пунктів залишилися без електропостачання. Не працюють банкомати, а продукти продаються за завищеними цінами. Відсутня медична допомога та постачання ліків. Дороги, зокрема ґрунтові, мінуються ворогом.

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