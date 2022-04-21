У Житомирській області за підозрою в державній зраді затримали офіцера ЗСУ

Фото - пресслужби прокуратури

На Житомирщині затримано офіцера Збройних сил України за підозрою в державній зраді.

Про це у четвер, 21 квітня, повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

“Старший лейтенант Збройних Сил України, у період дії в Україні воєнного стану, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, передавав представникам російської федерації відомості, що становлять державну таємницю, у тому числі інформацію про бойові літаки, наслідки ракетних обстрілів військового аеродрому, пошкодження військової техніки, а також проведення її ремонту”, – йдеться в повідомленні.

Затриманому військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада), до суду подане клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Санкція ч. 2 ст. 111 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

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