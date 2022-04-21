Словенія надасть Україні велику кількість танків Т-72, – ЗМІ

Словенія передасть Україні велику кількість своїх основних бойових танків Т-72, а натомість отримає від Німеччини бойові машини піхоти Marder та колісні бронеавтомобілі Fuchs.
Про це у четвер, 21 квітня, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Система озброєння Т-72, яка бере свій початок з радянських часів, вже використовується в українській армії і не потребує тривалої додаткової підготовки. За даними ЗМІ, Словенія також попросила у Німеччини більш сучасне обладнання в якості компенсації, зокрема німецький бойовий танк Leopard 2, бронетранспортер Boxer і бойову машину піхоти Puma, яка вводиться в Бундесвер як наступник Marder, яка використовується вже 50 років.
“Бундесвер перебуває в ситуації, коли, на жаль, не може відмовитися від зброї, якщо хоче й надалі гарантувати національну оборону та оборону Альянсу”, – заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.
У то же час Ламбрехт 21 квітня підтвердила інформацію, що її країна організує навчання для українських солдатів на 155-мм самохідних гарматах-гаубицях Panzerhaubitze 2000.
За словами, Ламбрехт, це один із способів підтримки для України.
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