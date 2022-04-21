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Росіяни вдарили двома ракетами по Хортиці

21/04/2022 22:19

Удень в Запоріжжі крилаті ракети, випущені армією РФ, двічі вдарили по острову Хортиця.

Про це після 21-ї години повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

“Сьогодні, 21 квітня 2022 року, о 12.45 російська армія запустила крилату ракету по Запоріжжю. Вона впала на острів Хортиця в районі мосту Преображенського. У той час залізничним полотном мосту рухався евакуаційний потяг Запоріжжя-Львів, в якому вибуховою хвилею вибило вікна чотирьох вагонів. Також вилетіли вікна автівок, які рухалися мостом”, – йдеться в повідомленні ОВА.

О 13.30 росіяни завдали другий удар ракетою, і вона також влучила в острів Хортиця. Внаслідок нього пошкоджена будівля санаторію-профілакторію одного з підприємств. Постраждало вісім громадян.

“Ворог цілився в саме серце України – святу Хортицю, яка була свідком багатьох воєн, чиї тисячолітні скелі можуть розповісти про міць і звитягу, непереможну силу наших воїнів. Хортиця споконвіку боронила Запорожжя, а ми – боронитимемо Хортицю!” – наголосили в обладміністрації.

Відомо також, що за фактом ракетного обстрілу Запоріжжя 21 квітня розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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