Росіяни вчетверте після відступу обстріляли територію Чернігівщини

Територію Чернігівської області росіяни знову обстріляли зі свого боку кордону.

Про подію, що сталася ввечері 22 квітня, пресслужба Держприкордонслужби України повідомила в суботу, 23 квітня.

“Учора ввечері з РФ обстріляли українську територію на ділянці відділу «Гірськ» Чернігівського прикордонного загону. Близько десяти гранат, випущених з-за кордону з автоматичного гранатомета, розірвалися неподалік від прикордонного села Сеньківка“, – розповіли в ДПСУ.

“Це вже четвертий зафіксований прикордонниками обстріл Чернігівщини з російської території після того, як Сили оборони України витіснили загарбників з області.

Два з трьох попередніх обстрілів ворог також цілив на ділянку кордону поблизу Сеньківки, але минулі рази – з мінометів. Прикордонні наряди під час вказаних обстрілів не постраждали”, – зазначили в ДПСУ.

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