РФ удруге за добу обстріляла позиції українських прикордонників на Чернігівщині

Російські військові вдруге за добу атакували позиції українських прикордонників у Чернігівській області. Окупанти використали міномети.

Про це у п’ятницю, 15 квітня, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

“Повторний обстріл прикордонних позицій на Чернігівщині. 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру випустили з території РФ пообіді сьогодні”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Дані уточнюються.

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