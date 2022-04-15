РФ удруге за добу обстріляла позиції українських прикордонників на Чернігівщині

Російські військові вдруге за добу атакували позиції українських прикордонників у Чернігівській області. Окупанти використали міномети.
Про це у п’ятницю, 15 квітня, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
“Повторний обстріл прикордонних позицій на Чернігівщині. 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру випустили з території РФ пообіді сьогодні”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Дані уточнюються.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 51 – 15.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!