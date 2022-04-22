Генштаб оновив статистику втрат РФ

Убитий російський окупант К.К.Ільясов. Фото: пресслужба 93 омбр ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російських військ з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 22 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 квітня орієнтовно становлять:

особового складу – ліквідовано близько 21 200 осіб (+200),

танків ‒ 838 (+9),

бойових броньованих машин ‒ 2 162 (+44),

артилерійських систем – 397 (+4),

РСЗВ – 138 (+2),

засобів ППО – 69 (+2),

літаків – 176 (+4),

гелікоптерів – 153 (+2),

автомобільної техніки – 1 523 (+15),

кораблів /катерів – 8,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 172 (+6),

спеціальної техніки – 27,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 21 квітня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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