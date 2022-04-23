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Відплата за Бучу: на Харківщині “холодноярці” розбили підрозділ 64-ї хабаровської бригади росіян. ФОТО

23/04/2022 11:15

“Бучанські різники” зі складу 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС Росії перемістилися з Київщини на Ізюмський напрямок, у Харківську область, і там їх наздогнала відплата 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр”.

Про це повідомляють пресслужба українського Генштабу та армійський волонтер Роман Донік.

“За наявною інформацією, підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка взяла активну участь у масових вбивствах, катуваннях та ґвалтуванні цивільного населення в українському місті Буча, діють в районі населеного пункту Ізюм і вже зазнали втрат”, – ідеться в ранковому зведенні ГШ ЗСУ в суботу, 23 квітня.

Волонтер Роман Донік уточнив, що втрат російській бригаді завдали бійці 93 омбр ЗСУ, та поширив фото з наслідками ураження по окупантах.

“Страсна п’ятниця. 64 омсбр росіян. Та сама, що була в Бучі. Сьогодні частина з них закінчилася, розбившись об смугу відповідальності 93 омбр. Штурмувати вони йшли “холодноярців”. Прийшли. Прилягли. Красиво”, – написав Донік під фото.

Фотогалерея:

64 омсбр ЗС Росії під Ізюмом - розбита 93-ю бригадою_1 64 омсбр ЗС Росії під Ізюмом - розбита 93-ю бригадою_2 64 омсбр ЗС Росії під Ізюмом - розбита 93-ю бригадою_3 64 омсбр ЗС Росії під Ізюмом БТР - розбита 93-ю бригадою_ 64 омсбр ЗС Росії під Ізюмом - розбита 93-ю бригадою_4 64 омсбр ЗС Росії під Ізюмом - розбита 93-ю бригадою_5
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На знімках екрану показано розбиті танки, БТР, автомобілі противника та знищений особовий склад.

Довідка

64-та окрема мотострілецька бригада (військова частина № 51460) – окреме формування сухопутних військ збройних сил Російської Федерації у складі 35-ї загальновійськової армії, Східний військовий округ.
Бригада дислокується в селищі Князе-Волконське у Хабаровському краї.

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