Путін дав почесне звання бригаді військових РФ, які влаштували різанину в Бучі

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Російський президент присвоїв 64-ій бригаді, яка окупувала Бучі на Київщині в березні, почесне звання “гвардійської”.

Про це стало відомо з порталу урядових документів РФ з відповідним указом Путіна.

“За масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, виявлені особовим складом бригади в бойових діях із захисту Вітчизни й державних інтересів в умовах збройних конфліктів”, – йдеться в повідомленні.

Путін підписав указ про присвоєння почесного звання 64-й окремій мотострілецькій бригаді після того, як її вивели з Київщини.

Бригада є підрозділом у складі 35-ої загальновійськової армії Східного військового округу та дислокується в Хабаровському краю.

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