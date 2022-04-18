Путін дав почесне звання бригаді військових РФ, які влаштували різанину в Бучі

Російський президент присвоїв 64-ій бригаді, яка окупувала Бучі на Київщині в березні, почесне звання “гвардійської”.
Про це стало відомо з порталу урядових документів РФ з відповідним указом Путіна.
“За масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, виявлені особовим складом бригади в бойових діях із захисту Вітчизни й державних інтересів в умовах збройних конфліктів”, – йдеться в повідомленні.
Путін підписав указ про присвоєння почесного звання 64-й окремій мотострілецькій бригаді після того, як її вивели з Київщини.
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