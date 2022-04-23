Безруки, Слатине, Прудянка: ЗСУ звільнили три села на Харківщині

Українські збройні сили вибили росіян із трьох населених пунктів у Харківській області.

Про це вдень у суботу, 23 квітня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривалі запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів Безруки, Слатине, Прудянка Дергачівського району та закріпилися на позиціях”, – розповів голова області.

Синєгубов додав, що також українські захисники продовжують тримати оборонні рубежі на Ізюмському напрямку.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Харкова та області. Лише за минулу добу загарбники завдали 56 ударів, у результаті яких двоє людей загинули і 19 отримали поранення.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 59 – 23.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Відплата за Бучу: на Харківщині “холодноярці” розбили підрозділ 64-ї хабаровської бригади росіян. ФОТО