Від російської агресії загинуло більше 20 тисяч маріупольців, – мер Бойченко

Хрест церкви МП над містом Маріуполь, яке зруйнували рашисти

Більш як 20 тисяч маріупольців загинули через військову агресію Росії.

Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, передає 24 квітня Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП.

За його словами, в місті, яке з останніх сил чинить опір ворогу й перебуває в російському оточенні, ще лишається не менше 100 тисяч жителів.

“Ми благаємо весь цивілізований світ, щоб ми об’єдналися заради однієї цілі – врятувати життя місцевого населення, мешканців міста Маріуполь!” – наголосив Бойченко.

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