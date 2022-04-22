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Супутник зафіксував ще одну братську могилу в селі Виноградне на схід від Маріуполя, – ЗМІ

22/04/2022 20:21

Супутник зафіксував ще одну братську могилу поблизу Маріуполя – поруч із кладовищем окупованого села Виноградне, яке знаходиться у 5-6 кілометрах від міста.

Про це свідчать супутникові знімки, які є у розпорядженні “Схем”.

У коментарі журналістам влада Маріуполя повідомляє, що отримувала повідомлення від жителів про ще одне ймовірне місце масового поховання у цьому селі – загиблих внаслідок регулярних обстрілів російською армією.

Згідно з супутниковими знімками, викопані траншеї на території кладовища окупованого села з’явилися в кінці березня. На знімках 17 березня цих розкопок ще немає. На фото Maxar за 29 березня вже помітні траншеї розміром орієнтовно 38 на 4 метри.

Відповідно до супутникового знімку Planet за 20 квітня розмір місця масового поховання збільшився (став 45 на 25 метрів).

Про те, що поруч із кладовищем села Виноградне під час окупації російськими військовими з’явилася братська могила місцевій владі, повідомили жителі – після публікації «Схем» про зафіксовану супутником 300-метрову братську могилу в окупованому російськими військами селищі Мангуш.

“Там вони ховають місцевих мешканців, яких ворожа російська армія вбила літаками, артилерією. Коли розпочались запеклі бої у місті після 20 березня, то тіла з вулиць вже прибирати ми змоги не мали… За попередніми даними в місті Маріуполь було вбито більше 20 тисяч місцевих жителів”, – розказав Вадим Бойченко.

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