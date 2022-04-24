Окупанти вимагають від маріупольської кінематографістки 5 тис. євро за збереження життя сина, який у полоні

Окупанти в Маріуполі вимагають від кінематографістки Ольги Новікової 5 тисяч євро за збереження життя її сина-тероборонця, який перебуває в полоні.

Як передає “Новинарня“, про це в неділю, 24 квітня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Російські військові вдаються до прямого шантажу матерів полонених. Сьогодні відомій марупольчанці, діячці в сфері дитячого кіно й телебачення, засновниці фестивалю дитячого кіно “КіТи” Ользі Новіковій з аккаунту її сина подзвонили російські військові. Які повідомили, що її сина Новікова Олексія взяли в полон і вимагають 5 тис. євро за збереження йому життя”, – розповів Андрющенко.

“Не за повернення. Не за безпеку. А просто за збереження життя. Дали час до ранку понеділка. Погрожують, що в разі не отримання грошей знімуть на відео його страту”, – повідомив радник мера.

“Це – справжній тероризм. Хлопця тримають в районі села Малоянисоль. Новіков Олексій проходив службу в ТрО. Наразі Україна включила його в перелік полонених. Але гарантій збереження життя досі немає”, – наголосив Андрющенко.

Також Петро Андрющенко поширив відео, на якому зафіксовано перебування Олексія Новікова в полоні. На вимогу військового окупаційних військ (чи бойовика) юнак називає себе, визнає, що проходив службу в 109-й окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ, був узятий в полон 23 квітня. Олексій каже, що має їжу й воду та вимушено погоджується, що його “не б’ють” (хоча сам допитувач згадує про “п***дюліну” перед зйомкою).

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