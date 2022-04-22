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З “Азовсталі” окупанти відкрили коридор для здачі в полон, а нам треба гуманітарний, – Верещук

22/04/2022 11:38

На маріупольському заводі “Азовсталь” перебувають українські військові та приблизно тисяча цивільних. Сьогодні є коридор для здачі у ворожий полон, а гуманітарний росіяни відкривати відмовляються.

Про це вранці в п’ятницю, 22 квітня, повідомила віцепре’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

“Бувають коридори для здачі в полон. Росіяни відкрили такий, але він нам не потрібен. Бо наші військові не хочуть здаватися їм у полон.

Бувають гуманітарні коридори для евакуації цивільних із зони бойових дій. Нам потрібен такий коридор з Азовсталі, щоб евакуювати звідти жінок, дітей та людей похилого віку.

Росіяни відмовляються відкрити коридор для цивільних, цинічно вдаючи, що вони не розуміють різницю між коридором для здачі в полон військових і гуманітарним коридором для евакуації цивільних”, – заявила Верещук.

Урядовиця додала, що так окупанти намагаються сильніше тиснути на українських військових.

Загарбники бояться штурмувати “Азовсталь”, вважає Верещук.

“Лише деякі офіційні російські спікери не соромляться озвучувати брехню, що нібито гуманітарний коридор надано, але наші цивільні чомусь не хочуть ним скористатися. Вкотре звертаємося до світових лідерів і світової спільноти негайно докласти всіх зусиль для відкриття гуманітарного коридору з “Азовсталі” для жінок, дітей та осіб похилого віку”, – наголосила міністерка.

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