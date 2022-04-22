У міноборони Британії пояснили, чому Путін дав наказ не штурмувати “Азовсталь”

За оцінками розвідки Великої Британії, президент РФ Володимир Путін заявив про блокаду “Азовсталі” із захисниками Маріуполя замість штурму через те, що вважає доцільнішим перекинути російські сили з міста на інший напрямок, тоді як штурм означав би великі втрати.
Як передає “Новинарня“, про це йдеться у щоденному огляді британської розвідки про війну в Україні, опублікованому вранці в п’ятницю, 22 квітня.
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Putin’s decision to blockade the Azovstal steel plant likely indicates a desire to contain Ukrainian resistance in Mariupol and free up Russian forces to be deployed elsewhere in eastern Ukraine.
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 22, 2022
“Повний наземний штурм Росією заводу (“Азовсталь”, – “Н”), ймовірно, призвів би до значних втрат росіян, що ще більше знизить їх загальну боєздатність”, – заявили у відомстві.
У Міноборони додали, що саме тому Путін вирішив перекинути частину своїх військ у Маріуполі на інші напрямки на сході України.
“Незважаючи на поновлення наступу Росії (на схід України, – “Н”), вони все ще страждають від втрат, зазнаних раніше під час конфлікту. Щоб спробувати відновити свої виснажені сили, вони почали перекидати свою непрацездатну техніку у Росію для ремонту”, – йдеться в повідомленні.
Раніше глава Кремля назвав штурм промислової зони заводу “Азовсталь” у Маріуполі недоцільним, наказав міністру оборони РФ Сергію Шойгу скасувати його і встановити блокаду. Путін також дав доручення вкотре запропонувати оточеним скласти зброю, начебто гарантуючи “життя, гідне поводження відповідно до міжнародно-правових актів, кваліфіковану медичну допомогу” пораненим.
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