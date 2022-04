У міноборони Британії пояснили, чому Путін дав наказ не штурмувати “Азовсталь”

За оцінками розвідки Великої Британії, президент РФ Володимир Путін заявив про блокаду “Азовсталі” із захисниками Маріуполя замість штурму через те, що вважає доцільнішим перекинути російські сили з міста на інший напрямок, тоді як штурм означав би великі втрати.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у щоденному огляді британської розвідки про війну в Україні, опублікованому вранці в п’ятницю, 22 квітня.

(1/4)

Putin’s decision to blockade the Azovstal steel plant likely indicates a desire to contain Ukrainian resistance in Mariupol and free up Russian forces to be deployed elsewhere in eastern Ukraine.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 22, 2022