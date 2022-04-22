У міноборони Британії пояснили, чому Путін дав наказ не штурмувати “Азовсталь”

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За оцінками розвідки Великої Британії, президент РФ Володимир Путін заявив про блокаду “Азовсталі” із захисниками Маріуполя замість штурму через те, що вважає доцільнішим перекинути російські сили з міста на інший напрямок, тоді як штурм означав би великі втрати.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у щоденному огляді британської розвідки про війну в Україні, опублікованому вранці в п’ятницю, 22 квітня.

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Putin’s decision to blockade the Azovstal steel plant likely indicates a desire to contain Ukrainian resistance in Mariupol and free up Russian forces to be deployed elsewhere in eastern Ukraine. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 22, 2022

“Повний наземний штурм Росією заводу (“Азовсталь”, – “Н”), ймовірно, призвів би до значних втрат росіян, що ще більше знизить їх загальну боєздатність”, – заявили у відомстві.

У Міноборони додали, що саме тому Путін вирішив перекинути частину своїх військ у Маріуполі на інші напрямки на сході України.

“Незважаючи на поновлення наступу Росії (на схід України, – “Н”), вони все ще страждають від втрат, зазнаних раніше під час конфлікту. Щоб спробувати відновити свої виснажені сили, вони почали перекидати свою непрацездатну техніку у Росію для ремонту”, – йдеться в повідомленні.

Раніше глава Кремля назвав штурм промислової зони заводу “Азовсталь” у Маріуполі недоцільним, наказав міністру оборони РФ Сергію Шойгу скасувати його і встановити блокаду. Путін також дав доручення вкотре запропонувати оточеним скласти зброю, начебто гарантуючи “життя, гідне поводження відповідно до міжнародно-правових актів, кваліфіковану медичну допомогу” пораненим.

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