Росіяни всупереч конвенціям тримають українських військовополонених у колоніях загального режиму

На порушення Женевської конвенції 1949 року країна-окупант утримує полонених українських військовослужбовців у колоніях загального режиму, не здійснивши перепрофілювання в’язниць у табори для військовополонених.

Про це в неділю, 24 квітня, заявила уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, військовополонені зі складу Збройних сил України перебувають у колоніях загального режиму у Ростовській області РФ. Для цього окупанти розселили одразу дві пенітенціарні установи на півдні Росії: колонію загального режиму №1 у місті Звєрєво, а також №12 у Каменську-Шахтинському поблизу російсько-українського кордону.

“Півтора місяця тому звідти виселили утримуваних осіб до колонії №10 Ростова-на-Дону, де ув’язнені тепер сплять у три зміни. А установи в Каменську-Шахтинському та Звєрєвому тепер наповнюються за рахунок захоплених у полон українських солдатів. Їх охороняють співробітники Федеральної служби виконання покарань РФ та ув’язнені, яких залишили на підсобних роботах”, – розповіла омбудсман.

Вона наголосила, що правила поводження із полоненими регламентуються Конвенцією про поводження з військовополоненими і додатковими протоколами до неї, прийнятими в 1977-му і 2005 роках.

Росія у 2019 році денонсувала Протоколи 1 і 2 до цієї конвенції, але, попри це, країна-окупант зобов’язана виконувати принципи, викладені в тексті Конвенції про поводження із військовополоненими, станом на 1949 рік.

Згідно з Конвенцією, військовополонені, що були захоплені в зоні бойових дій, повинні бути в короткий строк евакуйовані у табори, що розташовані на достатній відстані від небезпечної зони. Умови перебування в цих таборах повинні бути не менш сприятливими, ніж умови, якими користуються війська, що утримують їх у полоні, розташовані в цій самій місцевості.

“Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушення Росією прав громадян України”, – ідеться в повідомленні омбудсмана.

Варто зазначити, що віцепрем’єр Ірина Верещук 16 квітня повідомляла: у полоні перебувають майже 700 українських воїнів, у нас у полоні приблизно стільки ж росіян.

Фото частини полонених українських воїнів росіяни виклали в загальний доступ.

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