Шостий обмін: з полону росіян звільнено ще 19 українців, серед них є і поранені

Українська влада провела другий обмін полоненими за один тиждень, врятувавши з полону 19 українців, в тому числі поранених.
Про це у четвер, 21 квітня, повідомила віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук.
“Відбувся черговий обмін полоненими. Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації. Принагідно дякую президенту Зеленському за постійну особисту залученість до процесу обміну полоненими”, – повідомила урядовиця.
Решта дев’ять – цивільні.
Читайте також:
П’ятий обмін полоненими: Україна повернула додому ще 76 українців
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!