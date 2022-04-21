Шостий обмін: з полону росіян звільнено ще 19 українців, серед них є і поранені

Українська влада провела другий обмін полоненими за один тиждень, врятувавши з полону 19 українців, в тому числі поранених.

Про це у четвер, 21 квітня, повідомила віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук.

“Відбувся черговий обмін полоненими. Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації. Принагідно дякую президенту Зеленському за постійну особисту залученість до процесу обміну полоненими”, – повідомила урядовиця.

Зазначається, що серед 19 звільнених з полону українців, десятеро є військовослужбовцями Збройних сил України, зокрема два офіцери.

Решта дев’ять – цивільні.

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