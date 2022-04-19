П’ятий обмін полоненими: Україна повернула додому ще 76 українців

Українська влада провела п’ятий обмін полоненими з російськими окупанти, повернувши додому 76 українців.
Про це у вівторок, 19 квітня, повідомила віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук.
“Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб”, – написала Верещук.
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