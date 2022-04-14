Верещук: Відбувся черговий обмін військовополоненими, додому повертаються 30 громадян України

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Фото: пресслужба ОП

Між Україною та Російською Федерацією відбувся четвертий обмін військовополоненими.

Про це вдень у четвер, 14 квітня, повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

“За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся черговий, четвертий, обмін військовополоненими. Обміняно п’ять офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено вісьмох цивільних, включаючи одну жінку. Загалом сьогодні додому їдуть 30 наших громадян”, – написала вона.

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