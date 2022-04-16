У полоні перебувають майже 700 українських воїнів, у нас стільки ж росіян, – Верещук

Ірина Верещук. Кадр відео

У полоні в Україні перебувають близько 700 російських військових, водночас приблизно стільки ж воїнів України – в полоні у росіян.

Про це повідомила віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону в суботу, 16 квітня.

“Щодо військових, у нас в принципі приблизний паритет: у нас понад 700 їхніх полонених, і у них приблизно така сама кількість”, – сказала Верещук.

За її словами, ситуація ускладнюється тим, що російські військові беруть в заручники також і цивільних осіб на окупованих територіях.

“Наших цивільних [у полоні], на жаль, дуже багато. Вони схопили понад тисячу осіб і, на жаль, з них близько 500 – це жінки. І ми, очевидно, ще раз і ще раз будемо повторювати: ми не будемо обмінювати військових на цивільних – це заборонено Женевськими конвенціями. Ми не будемо порушувати міжнародне гуманітарне право, і тому ми вимагаємо відпустити без всяких умов і передати українській стороні цивільних”, – наголосила віцепрем’єрка.

На запитання, чи дотримуються росіяни Женевської конвенції щодо українських військовополонених, Верещук сказала: “Звісно, ні, навіть нема про що говорити. Це не те, що навіть Женевська конвенція – там просто треба вижити”.

Водночас вона висловила впевненість, що полонені будуть обов’язково звільнені, українська сторона докладає для цього всіх зусиль.

“Ми подаємо списки постійно. Інша справа, що ворожа сторона не погоджує всіх, а дає тільки частково і тільки тих, кого вони вважають за потрібне віддати. Це постійна, перманентна боротьба за людей, але ми не полишимо їх… треба трохи почекати. Розумієте, з яким ворогом ми маємо справу”, – наголосила Верещук, яку цитує газета “День“.

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