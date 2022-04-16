Home / В окупації / У полоні перебувають майже 700 українських воїнів, у нас стільки ж росіян, – Верещук

У полоні перебувають майже 700 українських воїнів, у нас стільки ж росіян, – Верещук

16/04/2022 19:47

У полоні в Україні перебувають близько 700 російських військових, водночас приблизно стільки ж воїнів України – в полоні у росіян.

Про це повідомила віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону в суботу, 16 квітня.

“Щодо військових, у нас в принципі приблизний паритет: у нас понад 700 їхніх полонених, і у них приблизно така сама кількість”, – сказала Верещук.

За її словами, ситуація ускладнюється тим, що російські військові беруть в заручники також і цивільних осіб на окупованих територіях.

“Наших цивільних [у полоні], на жаль, дуже багато. Вони схопили понад тисячу осіб і, на жаль, з них близько 500 – це жінки. І ми, очевидно, ще раз і ще раз будемо повторювати: ми не будемо обмінювати військових на цивільних – це заборонено Женевськими конвенціями. Ми не будемо порушувати міжнародне гуманітарне право, і тому ми вимагаємо відпустити без всяких умов і передати українській стороні цивільних”, – наголосила віцепрем’єрка.

На запитання, чи дотримуються росіяни Женевської конвенції щодо українських військовополонених, Верещук сказала: “Звісно, ні, навіть нема про що говорити. Це не те, що навіть Женевська конвенція – там просто треба вижити”.

Водночас вона висловила впевненість, що полонені будуть обов’язково звільнені, українська сторона докладає для цього всіх зусиль.

“Ми подаємо списки постійно. Інша справа, що ворожа сторона не погоджує всіх, а дає тільки частково і тільки тих, кого вони вважають за потрібне віддати. Це постійна, перманентна боротьба за людей, але ми не полишимо їх… треба трохи почекати. Розумієте, з яким ворогом ми маємо справу”, – наголосила Верещук, яку цитує газета “День“.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 52 – 16.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

“И пальцы отрублю и кисть”: СБУ оприлюднила докази, як рашисти катують українських військовополонених

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

НАБУ очолив Гізо Углава

Повноваження Артема Ситника на посаді директора Національного антикорупційного бюро спливли 16 квітня 2022 року, відтак надалі його обов’язки виконуватиме перший заступник Гізо Углава. Про це повідомляла пресслужба НАБУ в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse