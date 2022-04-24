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Унаслідок російської агресії загинуло щонайменше 213 дітей України, – ОГП

24/04/2022 08:58

Уже 213 дітей загинули в Україні через збройну агресію Російської Федерації.

Про це вранці на Великдень, 24 квітня, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

“Більш ніж 602 дитини постраждали в Україні за два місяці повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними станом на ранок 24 квітня 2022 року, 213 дітей загинуло та понад 389 поранено“, – сказано в повідомленні.

В ОГП зазначили: ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 122, Київській – 114, Харківській – 91, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській областях – 17, у місті Києві – 16 та Житомирській області – 15.

  • Ювенальні прокурори відзначили, що 23 квітня внаслідок обстрілу країною-агресором житлового кварталу м. Одеса загинула мати із 3-місячною дитиною.
  • Також 23 квітня стало відомо про смерть двох дівчаток – юних акторок Донецького обласного драматичного театру. Діти загинули раніше через обстріл військами РФ м. Маріуполь.
  • 22 квітня внаслідок обстрілу об’єктів цивільної інфраструктури села Кам’янське Василівського району Запорізької області загинув 17-річний хлопець.
  • 22 квітня під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних окупантами на території Бучанського району Київської області, виявлено тіло 16-річного підлітка з осколковими пораненнями.
  • 23 квітня біля села Новокиївка Снігурівського району Миколаївської області 9-річний хлопчик та 17-річна дівчина отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення, внаслідок детонації міни.

Крім того, вже 1500 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 із них зруйновано повністю.

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