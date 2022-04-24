Унаслідок російської агресії загинуло щонайменше 213 дітей України, – ОГП

Уже 213 дітей загинули в Україні через збройну агресію Російської Федерації.
Про це вранці на Великдень, 24 квітня, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
“Більш ніж 602 дитини постраждали в Україні за два місяці повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними станом на ранок 24 квітня 2022 року, 213 дітей загинуло та понад 389 поранено“, – сказано в повідомленні.
В ОГП зазначили: ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 122, Київській – 114, Харківській – 91, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській областях – 17, у місті Києві – 16 та Житомирській області – 15.
Крім того, вже 1500 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 із них зруйновано повністю.
Читайте також:
“Росіяни вбивають нас, почуйте!” – зверталася до світу Валерія Глодан з Одеси, яку російська ракета вбила разом із тримісячною донькою
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!