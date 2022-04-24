“Росіяни вбивають нас, почуйте!” – зверталася до світу Валерія Глодан з Одеси, яку російська ракета вбила разом із тримісячною донькою

Фото: ФБ Yury Glodan

Внаслідок ракетного удару Росії по Одесі 23 квітня загинули молода мама Валерія Глодан, її мати і маленька донька, якій було 3,5 місяця.

Фото загиблих дружини, донечки й тещі оприлюднив їхній чоловік, батько і зять, у якого російські нелюди в одну мить забрали всю сім’ю.

Про Валерію Глодан усі, хто її знав, відгукуються як про дуже світлу й добру людину, прекрасну студентку, співробітницю, подругу.

Жінці було двадцять вісім років. Судячи з інформації на сторінці у фейсбуці, вона походила з Херсона. Вивчала журналістику в Одеському університеті імені Мечникова, по закінченні якого працювала піарницею і бренд-менеджеркою.

У серпні 2019 року вийшла заміж, а 4 січня 2022-го народилася донечка Кіра.

По дописах Валерії в соцмережах видно, що вона дуже болісно переживала російські атаки по мирних українських містах, закликáла світ допомогти Україні в боротьбі проти агресора.

“Це диявол! Путін вбиває українців балістичними ракетами, росіяни вбивають нас. Цивільні, діти сьогодні гинуть! Почуйте!” – писала Валерія 1 березня після ракетного обстрілу Харкова.

У своїх останніх “сторіз” в інстаграмі вона поширила допис іншого користувача з коментарем росіянки, яка в найкращих традиціях російської пропаганди називає Україну “гнилою, жебрацькою країною з дебілом президентом” і закликає до повного знищення нашої країни “без жодних домовленостей”.

“Таких [у Росії] 80%. З кожним днем у це віриться все більше”, – прокоментувала цей скрін Валерія Глодан.

Чоловік Валерії пізно ввечері поширив у фейсбуці фото своєї загиблої сім’ї. “Рідненькі мої, Царство небесне! Ви в наших серцях”, – написав Юрій Глодан.

Самого його в момент ракетного удару вдома не було – як стверджують у соцмережах знайомі, чоловік вийшов у магазин по продукти…

Як писала “Новинарня“, 23 квітня з 14:00 до 15:00 російські літаки стратегічної авіації з акваторії Каспійського моря запустили по Одесі сім крилатих ракет. Дві ракети були знищені українською ППО.

Інші ракети вразили військовий об’єкт та два житлові будинки. Загинуло щонайменше восьмеро людей, ще близько 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Після удару Міністерство оборони Росії заявило, що “високоточними ракетами ВКС Росії виведено з ладу логістичний термінал на військовому аеродромі в районі Одеси, на якому зберігалася велика партія іноземного озброєння, що надійшло від США та європейських країн”.

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