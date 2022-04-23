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За обстріл Одеси Зеленський назвав росіян “смердючими подонками”

23/04/2022 21:19

Президент Володимир Зеленський повідомив, що кількість жертв ракетного обстрілу Одеси зросло до восьми, та назвав російських військових смердючими покидьками.

Як передає “Новинарня“, про це Зеленський сказав на пресконференції для українських та іноземних ЗМІ, яка відбувається у сховищі – на підземній станції київського метрополітену “Майдан Незалежності” – ввечері в суботу, 23 квітня.

Вісім людей померло, 18 чи 20 поранених. Дитині три місяці – померла. Дитину вбили тримісячну! Війна почалася, коли цій дитині місяць був. Ви уявляєте, що це взагалі відбувається?! Подонки смердючі, як їх ще назвати. Інших немає слів. Просто покидьки”, – заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста (російською мовою).

Він також сказав, що по Одесі росіяни випустили сім ракет.

Як відомо, 23 квітня з 14:00 до 15:00 російські літаки стратегічної авіації з акваторії Каспійського моря запустили по Одесі близько шести крилатих ракет. Дві ракети були знищені українською ППО. Інші ракети вразили військовий об’єкт та два житлові будинки, спричинивши жертви й руйнування. Зростає число жертв під завалами 16-поверхівки в Київському районі.

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Україна

За обстріл Одеси Зеленський назвав росіян “смердючими подонками”

Президент Володимир Зеленський повідомив, що кількість жертв ракетного обстрілу Одеси зросло до восьми, та назвав російських військових смердючими покидьками. Як передає “Новинарня“, про це Зеленський сказав на пресконференції для українських...

Війна з Росією

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