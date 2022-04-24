У Велику суботу ЗСУ знищили 17 (!) повітряних цілей противника

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За минулу добу ППО та інші підрозділи ЗС України змогли знищити три ворожі літаки, а загалом – аж 17 (!) повітряних цілей ворога.

Як передає “Новинарня“, про це інформує пресцентр Генштабу ЗСУ в ранковому зведенні в неділю, 24 квітня.

“Угрупованням Повітряних сил Збройних сил України, разом з іншими зенітними підрозділами Сил оборони, за попередню добу (23 квітня) знищено 17 повітряних цілей: дев’ять БПЛА, три літаки та п’ять крилатих ракет“, – ідеться в повідомленні.

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