Міжнародний Червоний Хрест нарешті почав наполягати на гуманітарній евакуації з Маріуполя й “Азовсталі”

Міжнародний комітет Червоного хреста на 55-й день блокади Маріуполя заявив про необхідність надати гуманітарний коридор із заблокованого міста й готовність своїх працівників сприяти безпечному виходу людей з “Азовсталі”, щойно сторони домовляться про це.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті МКЧХ 24 квітня.

“МКЧХ глибоко стривожений ситуацією в Маріуполі, де населення вкрай потребує допомоги. Для добровільного безпечного виходу з міста, в тому числі з території заводу “Азовсталь”, тисяч цивільних осіб та сотень поранених нагально необхідним є негайне надання безперешкодного гуманітарного доступу”, – ідеться в заяві.

Міжнародний Червоний Хрест заявив, що з кінця лютого працює, аби допомогти нужденному цивільному населенню в Маріуполі та інших містах, звідки вони не можуть вибратися.

МКЧХ каже, що неодноразово закликав до надання можливостей безпечного виходу цивільного населення з цих районів, а також до надання дозволу на доставку туди неупередженої гуманітарної допомоги, нагадуючи про необхідність дотримання принципів гуманності та міжнародного гуманітарного права.

“Кожен день, кожна година, що минають, мають жахливу ціну для людей”, – сказано в заяві.

“Як нейтральний та неупереджений посередник, МКЧХ готовий допомагати сторонам конфлікту узгоджувати практичні та придатні до виконання угоди для забезпечення добровільної евакуації нужденним. На місцях розміщено команди працівників для сприяння проведенню безпечного виходу, щойно буде укладено таку угоду та надано гарантії безпеки.”, – ідеться в заяві Червоного Хреста.

Попередня позиція

Варто зазначити, що досі не було відомо про значні зусилля Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо організації гуманітарної евакуації з Маріуполя.

При цьому в заяві МКЧХ від 17 березня стримано закликав укласти “конкретні угоди, які дозволили б організувати гуманітарні коридори для виходу з таких міст, як Маріуполь”, “дозволити доставку гуманітарної допомоги до міста”.

На закиди з українського боку МКЧХ 27 березня відповів так: “МКЧХ ніколи не допомагає організації чи здійсненню примусової евакуації. Це правило діє скрізь, де ми працюємо. Ми б не підтримали жодної операції всупереч волі людей та нашим принципам. Ми брали участь у двох евакуаціях людей в Україні: вони відбулися в Сумах 15 та 18 березня, коли ми допомогли цивільному населенню безпечно вийти з міста. В обох випадках люди добровільно сіли в автобуси, якими дісталися іншого українського міста, Лубни.

Ми збільшили обсяг свого реагування, розмістивши додаткові команди в Україні та сусідніх країнах, зокрема в Угорщині, Молдові, Польщі, Румунії та Росії, для підтримки нашої діяльності та ефективного реагування на гуманітарні потреби там, де вони виникають. В рамках цього збільшення масштабу діяльності в регіоні ми також обговорюємо відкриття офісу в Ростові на півдні Росії, де нашого офісу наразі немає”.

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