Червоний Хрест не має доступу до українських військових, які потрапили у полон окупантів

Фото: пресслужба НГУ

Міжнародний комітет Червоного Хреста не має доступу до українських військових, які потрапили у полон російських окупантів.

Про це в інтерв’ю “Українській правді. Життя” розповів представник МКЧХ в Києві Герард Понтрандольфі.

За його словами, організація наразі отримала лише списки військовополонених з обох сторін, однак доступу до них не має.

“Ми отримали списки, що є обов’язковим в рамках міжнародного гуманітарного права. Ми хочемо мати доступ до цих людей. І у нас є прогрес. Але якщо ви запитаєте мене, чи є нас доступ до обох сторін – ні. Вони – люди, і ми повинні мати можливість відвідати їх. Надіслати мені папірці з іменами – добрий початок, але цього недостатньо”, – наголосив Понтрандольфі.

Представник МКЧХ в Києві також розповів про перспективи отримати доступ до військовополонених з української та російської сторін:

“Дві сторони сказали, що ми маємо можливість їх побачити. Але я не вірю словам. Я вірю у факти. Їм потрібно надати доступ до цих людей”.

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