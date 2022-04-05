Червоний Хрест не має доступу до українських військових, які потрапили у полон окупантів

Міжнародний комітет Червоного Хреста не має доступу до українських військових, які потрапили у полон російських окупантів.
Про це в інтерв’ю “Українській правді. Життя” розповів представник МКЧХ в Києві Герард Понтрандольфі.
За його словами, організація наразі отримала лише списки військовополонених з обох сторін, однак доступу до них не має.
“Ми отримали списки, що є обов’язковим в рамках міжнародного гуманітарного права. Ми хочемо мати доступ до цих людей. І у нас є прогрес. Але якщо ви запитаєте мене, чи є нас доступ до обох сторін – ні. Вони – люди, і ми повинні мати можливість відвідати їх. Надіслати мені папірці з іменами – добрий початок, але цього недостатньо”, – наголосив Понтрандольфі.
Представник МКЧХ в Києві також розповів про перспективи отримати доступ до військовополонених з української та російської сторін:
“Дві сторони сказали, що ми маємо можливість їх побачити. Але я не вірю словам. Я вірю у факти. Їм потрібно надати доступ до цих людей”.
Читайте також:
86 українських військових вже в безпеці: на Запоріжжі відбувся обмін полоненими
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!