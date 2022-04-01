86 українських військових вже в безпеці: на Запоріжжі відбувся обмін полоненими

У Запорізькій області відбувся обмін полоненими. Звільнено 86 українських військових.
Про це ввечері в п’ятницю, 1 квітня, повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.
“Гарні новини із Запорізької області. Тільки що відбувся обмін. 86 українських військовослужбовців, серед яких 15 жінок, уже в безпеці. Слава Україні!” – сказав Тимошенко.
Про обмін також повідомила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.
“За наказом президента Зеленського щойно відбувся другий обмін полоненими. Додому веземо 86 наших військовослужбовців! 15 із них – жінки! Звертаюся до всіх наших, хто ще в полоні: будемо боротися за кожного з вас! Всіх повернемо додому. Тримайтеся!” – написала вона.
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