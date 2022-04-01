Home / Війна / 86 українських військових вже в безпеці: на Запоріжжі відбувся обмін полоненими

86 українських військових вже в безпеці: на Запоріжжі відбувся обмін полоненими

01/04/2022 18:22

У Запорізькій області відбувся обмін полоненими. Звільнено 86 українських військових.

Про це ввечері в п’ятницю, 1 квітня, повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

“Гарні новини із Запорізької області. Тільки що відбувся обмін. 86 українських військовослужбовців, серед яких 15 жінок, уже в безпеці. Слава Україні!” – сказав Тимошенко.

Про обмін також повідомила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

“За наказом президента Зеленського щойно відбувся другий обмін полоненими. Додому веземо 86 наших військовослужбовців! 15 із них – жінки! Звертаюся до всіх наших, хто ще в полоні: будемо боротися за кожного з вас! Всіх повернемо додому. Тримайтеся!” – написала вона.

У коментарі для “Української правди” Верещук пояснила, що однією з принципових позицій української сторони було включення 15 жінок-військових до групи полонених, яких обміняли.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 37 – 01.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 374
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Україну визнаємо за кандидата на вступ до ЄС офіційно і швидко”: президентка Європарламенту Роберта Мецола відвідала Київ

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола в час повномасштабного вторгнення Росії відвідала столицю України. У Києві вона зустрілася, зокрема, з головою ВР Русланом Стефанчуком та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.  Про...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse