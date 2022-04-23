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Росіяни депортували понад 300 маріупольців аж у Владивосток. “Будемо повертати”. ФОТО

23/04/2022 14:18

Російські силовики 21 квітня доправили у Владивосток (Приморський край, Далекий Схід РФ) 308 депортованих громадян України з Маріуполя, 90 з яких – діти.

Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Людей розмістили по школах та гуртожитках. Далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю.

Андрющенко коментує: “Замість теплого Азовського моря та лагідного клімату України – депресивні регіони росії. Найбільший цинізм та показовість ситуації в цій заяві офіційної влади окупантів:
“Кроме того, в самом пункте временного пребывания у детей будут ещё дополнительные занятия, потому что есть трудности с прохождением программы, есть трудности с русским языком”, – заявила врио заместителя председателя правительства Приморья – министра образования края Эльвиры Шамоновой”.

“Захистили українців, діти яких навіть погано розуміють російську, шляхом депортації. Мразі. Лють. Просто Лють”, – зазначив представник міськради Маріуполя.

Андрющенко зібрав підбірку фото депортованих до Владивостока:

з Маріуполя - Фото депортованих до Владивостоку 21 квітня 2022 року_8 з Маріуполя - Фото депортованих до Владивостоку 21 квітня 2022 року з Маріуполя - Фото депортованих до Владивостоку 21 квітня 2022 року_1 з Маріуполя - Фото депортованих до Владивостоку 21 квітня 2022 року_2 з Маріуполя - Фото депортованих до Владивостоку 21 квітня 2022 року_4 з Маріуполя - Фото депортованих до Владивостоку 21 квітня 2022 року_5 з Маріуполя - Фото депортованих до Владивостоку 21 квітня 2022 року_6 з Маріуполя - Фото депортованих до Владивостоку 21 квітня 2022 року_7 з Маріуполя - Фото депортованих до Владивостоку 21 квітня 2022 року_9 з Маріуполя - Фото депортованих до Владивостоку 21 квітня 2022 року_10 з Маріуполя - Фото депортованих до Владивостоку 21 квітня 2022 року_11 з Маріуполя - Фото депортованих до Владивостоку 21 квітня 2022 року_12 з Маріуполя - Фото депортованих до Владивостоку 21 квітня 2022 року_13 з Маріуполя - Фото депортованих до Владивостоку 21 квітня 2022 року_14 з Маріуполя - Фото депортованих до Владивостоку 21 квітня 2022 року_15 з Маріуполя - Фото депортованих до Владивостоку 21 квітня 2022 року_16
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“Якщо впізнали своїх – пишіть в приват. Дзвонить в наш контакт-центр: 067 3451555 або 050 3451555 міської ради. Будемо повертати додому”.

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