Втрати ворога за два місяці війни: 21,8 тис. особового складу, понад 5,5 тис. одиниць техніки

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на 9-ту годину ранку 24 квітня, за два місяці війни.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 24 квітня орієнтовно становлять:

особового складу – ліквідовано близько 21800 (+200),

танків ‒ 873 (+19),

бойових броньованих машин ‒ 2238 (+33),

артилерійських систем – 408 (+5),

РСЗВ – 147 (+4),

засобів ППО – 69,

літаків – 179 (+2),

гелікоптерів – 154,

автомобільної техніки – 1557 (+14),

кораблів /катерів – 8,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191 (+9),

спеціальної техніки – 28 (+1),

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 23 квітня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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