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“Успіху не мав”: Генштаб підсумував спроби російської нечисті на фронті на Великдень

24/04/2022 18:56

Тривають наступальні дії російських військ у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху до тимчасово окупованого Криму. Однак за останню добу ворог успіху не мав (крім району села Зарічне на Луганщині).

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ в неділю, 24 квітня.

На Слобожанському напрямку триває перекидання озброєння і військової техніки ворога до району міста Куп’янськ. Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова, намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Відзначається активізація наступальних та штурмових дій підрозділів противника в районах населених пунктів Пашкове, Довгеньке та Велика Комишуваха. Ворог успіху не мав, зазнав втрат та був вимушений відступити на раніше займані рубежі.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснює нарощування системи управління та протиповітряної оборони. Продовжує здійснювати вогневий вплив по позиціях наших військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Завдає авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної авіації.

На Сєверодонецькому напрямку противник намагався здійснювати штурмові дії в напрямку населених пунктів Лиман та Яцьківка, успіху не мав. Окупанти встановили контроль над частиною населеного пункту Зарічне.

Також ворог намагався закріпитись в західній, північно-західній та східній частинах Рубіжного, однак успіху не досяг. Розпочав просування у напрямках населених пунктів Оріхове та Нижнє.

На Попаснянському напрямку підрозділи окупантів намагалися закріпитися на досягнутих рубежах. Ворог також проводив перегрупування та здійснював поповнення особовим складом і боєприпасами та підготовку до подальших штурмових дій.

На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, противник здійснив спробу наступу у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка. Успіху не мав.

На Маріупольському напрямку загарбники продовжували вогневий вплив та бойові дії в районі “Азовсталі”. Ворог завдавав авіаційних ударів по визначених об’єктах цивільної інфраструктури.

Окупанти здійснювали штурмові дії у напрямку населеного пункту Времівка (Великоновосілківський район Донецької області), зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції.

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