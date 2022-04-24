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На Великдень росіяни вдарили по Чугуєву – поранені дитина й двоє дорослих

24/04/2022 16:22

На Великдень російські окупанти обстріляли місто Чугуїв на Харківщині. Постраждали мати з дитиною.

Про це в неділю, 24 квітня, повідомив начальник ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко.

“Знову поранена дитина та її мати. Знову горе в родинах. Дитина 2010 року народження, діагноз: осколочні поранення правого та лівого стегна, правої та лівої гомілки. Мати 1986 року народження, діагноз: осколочні поранення лівого стегна. Також ще один місцевий мешканець, 1953 року народження, діагноз: осколочні поранення спини зліва, відкритий пневмоторакс”, – розповів Тимошко у фейсбуці.

За його словами, на допомогу пораненим прийшла поліція.

Він висловив побажання московитам “горіти вам, язичники, в аду, і вашим дітям, і вашим правнукам”.

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