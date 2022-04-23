На Харківщині українських медиків змушують лікувати поранених окупантів на передовій, – ГШ

На тимчасово окупованих територіях Харківської області війська РФ використовують українські медичні установи й цивільний медперсонал для лікування своїх поранених.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗС України станом на 18:00 у суботу, 23 квітня.

“За наявною інформацією, ворог має суттєві проблеми з медичним забезпеченням своїх підрозділів, існують труднощі з евакуацією поранених, не вистачає медикаментів. Через зростання числа поранених, у місті Балаклія ворог, одночасно з розгорнутим військовим шпиталем, використовує можливості міської поліклініки”, – зазначено в повідомленні.

Крім того, зазначили в ГШ, в місті Вовчанськ, що є тимчасово зайнятим, молодший медичний персонал закладів охорони здоров’я примусово відправляють для надання першої медичної допомоги до підрозділів противника, які перебувають на лінії зіткнення з Силами оборони України.

Крім того, в Генштабі нагадали, що російські війська мають суттєві проблеми з поповненням особовим складом і продовжують спроби примусової мобілізації жителів Херсонщини до лав окупаційних військ.

Читайте також:

Окупанти зірвали евакуацію до Запоріжжя: маріупольців обманом і силою відправили в ОРДО