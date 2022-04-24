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На Великдень російські покидьки вбили двох дівчаток в Очеретинській громаді

24/04/2022 15:20

Великоднього ранку російські військові злочинці вбили двох дітей з Очеретинської громади Донецької області.

Про це в неділю, 24 квітня, повідомив голова ДонОВА Павло Кириленко.

“Будинок на вулиці Миру, де жила їхня родина, було зруйновано, дівчатка 14 і 5 років загинули”, – написав Кириленко в телеграмі.

“За злочини, які коять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення – ні від Бога, ні від людей”, – заявив голова області.

Він закликав земляків не легковажити небезпекою, не недооцінювати нелюдську жорстокість росіян та евакуюватися з прифронтової зони.

“Бережіть життя – своє і своїх дітей. Саме це, а не обжиті квартири й будинки, є найвищою цінністю. Усе зруйноване відновимо. Головне – зупинити орду. А цивільним – вижити”, – зазначив Кириленко.

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