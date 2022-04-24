На Великдень російські покидьки вбили двох дівчаток в Очеретинській громаді

Великоднього ранку російські військові злочинці вбили двох дітей з Очеретинської громади Донецької області.
Про це в неділю, 24 квітня, повідомив голова ДонОВА Павло Кириленко.
“Будинок на вулиці Миру, де жила їхня родина, було зруйновано, дівчатка 14 і 5 років загинули”, – написав Кириленко в телеграмі.
“За злочини, які коять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення – ні від Бога, ні від людей”, – заявив голова області.
Він закликав земляків не легковажити небезпекою, не недооцінювати нелюдську жорстокість росіян та евакуюватися з прифронтової зони.
“Бережіть життя – своє і своїх дітей. Саме це, а не обжиті квартири й будинки, є найвищою цінністю. Усе зруйноване відновимо. Головне – зупинити орду. А цивільним – вижити”, – зазначив Кириленко.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 60 – Великдень 24.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!