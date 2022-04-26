Спецпризначенці Нацгвардії ліквідували ворожу ДРГ за допомогою їхнього ж дрона

Бійці спеціального призначення Національної гвардії України ліквідували ворожу диверсійно-розвідувальну групу, скориставшись інформацією з російського дрона, який посадили напередодні.
Про це повідомила пресслужба НГУ вранці у вівторок, 26 квітня.
Зазначається, що ворог використовував безпілотник для здійснення повітряної розвідки, щоб завдавати удари та корегувати вогонь по позиціях наших захисників. Дрон вдалось посадити завдяки використанню пристрою радіоелектронної боротьби – “антидронової рушниці”.
Пресслужба показала фото цього пристрою РЕБ у руках військового.
“Спецпризначенці перевірили дані, які містив дрон, та визначили місце його запуску й наявність неподалік диверсійно-розвідувальної групи противника. Саме завдяки інформації, яку було отримано з ворожого дрона, група противника була знищена”, – повідомили в НГУ.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 62 – 26.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!