Спецпризначенці Нацгвардії ліквідували ворожу ДРГ за допомогою їхнього ж дрона

Фото: НГУ

Бійці спеціального призначення Національної гвардії України ліквідували ворожу диверсійно-розвідувальну групу, скориставшись інформацією з російського дрона, який посадили напередодні.

Про це повідомила пресслужба НГУ вранці у вівторок, 26 квітня.

Зазначається, що ворог використовував безпілотник для здійснення повітряної розвідки, щоб завдавати удари та корегувати вогонь по позиціях наших захисників. Дрон вдалось посадити завдяки використанню пристрою радіоелектронної боротьби – “антидронової рушниці”.

Пресслужба показала фото цього пристрою РЕБ у руках військового.

“Спецпризначенці перевірили дані, які містив дрон, та визначили місце його запуску й наявність неподалік диверсійно-розвідувальної групи противника. Саме завдяки інформації, яку було отримано з ворожого дрона, група противника була знищена”, – повідомили в НГУ.

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