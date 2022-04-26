У Вовчанську на Харківщині окупанти облаштували концтабір та катують мирних мешканців, – ОГП

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У Вовчанську на Харківщині окупанти облаштували концтабір та катують мирних мешканців, офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження.

Про це у вівторок, 26 квітня, повідомила пресслужба ОГП.

“За даними слідства, в окупованому Вовчанську російські військовослужбовці викрали та вивезли до РФ обладнання одного із заводів, а у його приміщенні облаштували концтабір. Окупанти незаконно утримують людей, застосовують до них фізичне та психіологічне насильство. Також російські загарбники змушують співпрацювати з ними та ставати до лав ЗС РФ”, – йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідство веде Управління СБУ в Харківській області.

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