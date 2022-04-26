У Вовчанську на Харківщині окупанти облаштували концтабір та катують мирних мешканців, – ОГП

У Вовчанську на Харківщині окупанти облаштували концтабір та катують мирних мешканців, офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження.
Про це у вівторок, 26 квітня, повідомила пресслужба ОГП.
“За даними слідства, в окупованому Вовчанську російські військовослужбовці викрали та вивезли до РФ обладнання одного із заводів, а у його приміщенні облаштували концтабір. Окупанти незаконно утримують людей, застосовують до них фізичне та психіологічне насильство. Також російські загарбники змушують співпрацювати з ними та ставати до лав ЗС РФ”, – йдеться в повідомленні.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Слідство веде Управління СБУ в Харківській області.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 62 – 26.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!