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У Вовчанську на Харківщині окупанти облаштували концтабір та катують мирних мешканців, – ОГП

26/04/2022 11:25

У Вовчанську на Харківщині окупанти облаштували концтабір та катують мирних мешканців, офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження.

Про це у вівторок, 26 квітня, повідомила пресслужба ОГП. 

“За даними слідства, в окупованому Вовчанську російські військовослужбовці викрали та вивезли до РФ обладнання одного із заводів, а у його приміщенні облаштували концтабір. Окупанти незаконно утримують людей, застосовують до них фізичне та психіологічне насильство. Також російські загарбники змушують співпрацювати з ними та ставати до лав ЗС РФ”, – йдеться в повідомленні. 

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідство веде Управління СБУ в Харківській області.

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