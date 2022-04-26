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Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю

26/04/2022 08:57

Російські війська вранці 26 квітня завдала ракетного удару по Запорізькій області.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.

Наразі наслідки з’ясовуються.

“Запоріжжя. Вранці, о 6:50, зафіксовані “прильоти”. Обставини з’ясовуються. Подробиці згодом”, – йдеться у повідомленні.

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