Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю

СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по заводах “Укроборонпрому” – це працівники самих заводів

Служба безпеки України затримала провідного інженера одного з заводів держконцерну “Укроборонпром” за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству після того, як він повідомив про наслідки ракетного обстрілу підприємства...