Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю

Російські війська вранці 26 квітня завдала ракетного удару по Запорізькій області.
Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.
Наразі наслідки з’ясовуються.
“Запоріжжя. Вранці, о 6:50, зафіксовані “прильоти”. Обставини з’ясовуються. Подробиці згодом”, – йдеться у повідомленні.
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