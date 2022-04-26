На Херсонщині ЗСУ знищили склад боєприпасів, ліквідувавши 70 окупантів

У Херсонській області українські військові знищили склад з боєприпасами та вбили 70 росіян.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у вівторок, 26 квітня.
“У районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб вбитими). Кількість загиблих уточнюється”, – йдеться в повідомленні.
Селище міського типу Велика Олександрівка розташоване в Бериславському районі, на півночі Херсонської області.
Також підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове.
Крім того, на Південному напрямку підрозділи збройних сил РФ намагаються здійснювати повітряну розвідку над територією Одеської області. Зазнають втрат.
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