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У Херсоні окупанти захопили будівлю мерії

25/04/2022 21:07
25 квітня у тимчасово зайнятому Херсоні російсько-окупаційні війська захопили будівлю міської ради.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на працівника міськради.

За його словами, російські військові зайшли в приміщення Херсонської міськради о 16:30. Окупанти сказали вийти всім працівникам і зняли український прапор із будівлі.

“Жодних пояснень людям не дали. Останнім залишив будівлю міський голова Ігор Колихаєв”, — розповів працівник міськради.

Наразі невідомо, чому військові РФ зайняли будівлю та які в них вимоги.

У коментарі “Українській правді” Колихаєв розповів, що військові РФ відібрали в охорони ключі від будівлі й намагалися дізнатися, о котрій годині зазвичай починається робочий день. Він додав, що з 26 квітня міськрада не працюватиме, оскільки всі приміщення тимчасово контролюються росіянами.

О 19 годині годині на сторінці Херсонського міського голови з’явився допис. В ньому Ігор Колихаєв написав, що любить гуляти містом і спілкуватись з херсонцями. Завершиться допис такими словами:

“Херсон був і залишається нашим будинком, який ми бережемо. А ще я думаю, що деякі важливі рішення щодо життєдіяльності міста ми прийматимемо разом. Завтра запитаю вашої думки щодо однієї справи, будьте готові. Як вирішите – так я й зроблю”, – написав міський голова.

Близько 21-ї Колихаєв розмістив ще один допис у ФБ.

“Сьогодні ввечері до будівлі Херсонської міськради увійшли озброєні люди, забрали ключі, змінили охорону на свою. Я виїхав о 19:45 – прапор України ще був над мерією. Подробиці пізніше. Я з вами”, – написав він. 

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