Німеччина дозволила поставку Україні зенітних САУ Gepard

Міністерка оборони ФРН Крістіна Ламбрехт дозволила збройовій компанії Krauss-Maffei Wegmann продавати Києву зенітні самохідні установки Gepard.
Про це ввечері в вівторок, 26 квітня, повідомило німецьке видання Der Spiegel.
Після довгих вагань Німеччина вперше вирішала підтримати Україну важким озброєнням у війні проти Російської Федерації.
Тоді Ламбрехт оголосила про передачу зенітних САУ та навчання українських солдатів на території Німеччини.
Так група Krauss-Maffei Wegmann отримує “зелене світло” на продаж Gepard із колишніх запасів Бундесверу. Також вони можуть застосовуватись у боротьбі з наземними цілями.
“Гепард” – це саме те, що зараз потрібно Україні для захисту повітряного простору із землі”, – сказала Ламбрехт на базі ВПС США в Рамштайні, де близько 40 країн обговорили допомогу Україні.
Зенітна самохідна установка Gepard оснащена двома 35-мм автоматичними гарматами, призначена для знищення повітряних цілей на відстані до 4 км та на висоті до 3 км. Експлуатувалися з 1976 року, були виведені зі складу Бундесверу близько десяти років тому.
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