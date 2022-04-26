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Німеччина дозволила поставку Україні зенітних САУ Gepard

26/04/2022 20:16

Міністерка оборони ФРН Крістіна Ламбрехт дозволила збройовій компанії Krauss-Maffei Wegmann продавати Києву зенітні самохідні установки Gepard.

Про це ввечері в вівторок, 26 квітня, повідомило німецьке видання Der Spiegel.

Після довгих вагань Німеччина вперше вирішала підтримати Україну важким озброєнням у війні проти Російської Федерації.

Тоді Ламбрехт оголосила про передачу зенітних САУ та навчання українських солдатів на території Німеччини.

Так група Krauss-Maffei Wegmann отримує “зелене світло” на продаж Gepard із колишніх запасів Бундесверу. Також вони можуть застосовуватись у боротьбі з наземними цілями.

“Гепард” – це саме те, що зараз потрібно Україні для захисту повітряного простору із землі”, – сказала Ламбрехт на базі ВПС США в Рамштайні, де близько 40 країн обговорили допомогу Україні.

Зенітна самохідна установка Gepard оснащена двома 35-мм автоматичними гарматами, призначена для знищення повітряних цілей на відстані до 4 км та на висоті до 3 км. Експлуатувалися з 1976 року, були виведені зі складу Бундесверу близько десяти років тому.

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