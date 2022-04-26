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Зміна позиції: міністр економіки ФРН заявив, що повна незалежність від російської нафти – питання лічених днів

26/04/2022 18:34

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що країна готова припинити поставки російської нафти, і це питання буде вирішено вже найближчим часом.

Про це з посиланням на Süddeutsche Zeitung повідомляє “Європейська правда“.

“Сьогодні я можу сказати, що ембарго стало прийнятним для Німеччини“, – заявив міністр після зустрічі зі своєю польською колегою Анною Москвою у Варшаві.

Частка російської нафти на німецькому ринку становить лише близько 12%. І ця частка припадає виключно на поставки для нафтопереробного заводу PCK у Шведт-на-Одері.

“Тут ми шукаємо альтернативу. Ця альтернатива – завдання найближчих днів”, – сказав Габек у Польщі.

Перед зустріччю міністрів у Варшаві говорилося, що польський порт Гданськ може зіграти важливу роль у забезпеченні постачання Шведта, який підключений до трубопроводу з Росії і контролюється російською компанією “Роснефть”.

Як зазначається, досі Габек завжди наголошував на тому, що досягнути незалежності від російської нафти раніше, ніж до кінця 2022 року, неможливо, і що негайне ембарго завдасть серйозної шкоди німецькій економіці.

Нагадаємо, держави-члени Європейського Союзу не мають згоди щодо повного ембарго або підвищення мит на імпорт російської нафти і газу.

Німеччина, яка отримує більшу частину свого природного газу з Росії, рішуче виступила проти припинення поставок нафти та газу, поки не знайде достатні альтернативні джерела постачання.

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