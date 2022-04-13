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Кілька країн ЄС категорично проти ембарго на нафту з РФ, – МЗС Литви

13/04/2022 15:30

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що на переговорах щодо ембарго на російську нафту кілька країн Європейського Союзу “категорично проти” цього заходу.

Про це вдень у середу, 13 квітня, повідомляє портал “Делфі”.

“Поки що у нас сильна протидія з боку кількох країн, але проєкт шостого пакету, підготовку якого розпочала Єврокомісія, містить пропозиції щодо нафти. Вони можуть бути виключені категоричним вето, але ведуться переговори”, – заявив Ландсбергіс.

Він не назвав, які країни не підтримують таких санкцій проти Російської Федерації.

Нагадаємо, п’ятий пакет санкцій проти Росії через її війну проти України Рада ЄС затвердила минулого тижня.
Він передбачає, серед іншого, ембарго на імпорт російського вугілля з серпня 2022 року, заборону російським та білоруським вантажним перевізникам працювати у ЄС, заборону надавати доступ до портів ЄС суднам, зареєстрованим під прапором Росії (крім деяких винятків).

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