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ЄС опублікував п’ятий пакет санкцій проти Росії

08/04/2022 13:44

Євросоюз офіційно опублікував п’ятий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з її агресією проти України. Він передбачає вугільне ембарго, що запрацює з серпня, а також закриття портів для російських кораблів з низкою винятків.

Про це в п’ятницю, 8 квітня, повідомляє Рада ЄС.

Зміст рішення був погоджений напередодні, 7 квітня.

Всього пакет складається з шести частин:

  • із серпня 2022 року – заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії.
  • Заборона надавати доступ до портів ЄС судам, зареєстрованим під прапором Росії.
    Виняток – сільськогосподарська та харчова продукція, гуманітарна допомога та енергетика.
  • Заборона роботи російських та білоруських автотранспортних операторів, що заблокує їхні вантажні перевезення автомобільним транспортом в межах ЄС, у тому числі транзитом.
    Тут теж є винятки: фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включаючи пшеницю, вантажі в гуманітарних цілях.
    Подальші заборони на експорт, спрямовані на реактивне паливо та інші товари, такі як квантові комп’ютери та високотехнологічні напівпровідники, високоякісна електроніка, програмне забезпечення, чутливі машини та транспортне обладнання.
  • Також запроваджуються нові заборони на імпорт таких продуктів, як деревина, цемент, добрива, морепродукти та алкоголь. Узгоджені заборони на експорт та імпорт оцінюються у 10 мільярдів євро та 5,5 мільярдів євро відповідно.

Запроваджено заходи для усунення лазівок зі вже запроваджених санкцій. Наприклад, заборона на участь російських компаній у державних закупівлях у країнах-членах ЄС, виключення будь-якої фінансової підтримки російським державним органам.

Розширена заборона на депозити в крипто-гаманці, а також на продаж банкнот і цінних паперів, що переказуються в будь-якій офіційній валюті держав-членів ЄС до Росії та Білорусі, або будь-якій фізичній чи юридичній особі в цих країнах.

Крім того, ЄС наклав санкції на компанії, чиї продукти чи технології відіграли роль у вторгненні, ключових олігархів та бізнесменів, чиновників Кремля, пропагандистів, а також членів сімей осіб, які вже потрапили під санкції ЄС.

Щодо банків, санкції накладено на чотири ключові російські банки, які представляють 23% ринку в російському банківському секторі. Після скасування для них доступу до системи SWIFT ці банки тепер підлягають заморожуванню активів, і таким чином будуть повністю відрізані від ринків ЄС.

Варто зауважити, що вугілля – це найменша частина енергетичного імпорту Євросоюзу з РФ. Україна вимагає від ЄС повного енергетичного ембарго для Росії. При цьому низка країн, зокрема Німеччина, блокують рішення щодо газового та нафтового ембарго.

Нагадаємо, 6 квітня стало відомо, що США вводять санкції проти дочок Путіна, сімʼї Лаврова, “Сбербанку” та “Альфа-банку”.

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