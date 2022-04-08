ЄС опублікував п’ятий пакет санкцій проти Росії

Євросоюз офіційно опублікував п’ятий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з її агресією проти України. Він передбачає вугільне ембарго, що запрацює з серпня, а також закриття портів для російських кораблів з низкою винятків.
Про це в п’ятницю, 8 квітня, повідомляє Рада ЄС.
Зміст рішення був погоджений напередодні, 7 квітня.
Всього пакет складається з шести частин:
Запроваджено заходи для усунення лазівок зі вже запроваджених санкцій. Наприклад, заборона на участь російських компаній у державних закупівлях у країнах-членах ЄС, виключення будь-якої фінансової підтримки російським державним органам.
Розширена заборона на депозити в крипто-гаманці, а також на продаж банкнот і цінних паперів, що переказуються в будь-якій офіційній валюті держав-членів ЄС до Росії та Білорусі, або будь-якій фізичній чи юридичній особі в цих країнах.
Крім того, ЄС наклав санкції на компанії, чиї продукти чи технології відіграли роль у вторгненні, ключових олігархів та бізнесменів, чиновників Кремля, пропагандистів, а також членів сімей осіб, які вже потрапили під санкції ЄС.
Щодо банків, санкції накладено на чотири ключові російські банки, які представляють 23% ринку в російському банківському секторі. Після скасування для них доступу до системи SWIFT ці банки тепер підлягають заморожуванню активів, і таким чином будуть повністю відрізані від ринків ЄС.
Варто зауважити, що вугілля – це найменша частина енергетичного імпорту Євросоюзу з РФ. Україна вимагає від ЄС повного енергетичного ембарго для Росії. При цьому низка країн, зокрема Німеччина, блокують рішення щодо газового та нафтового ембарго.
Нагадаємо, 6 квітня стало відомо, що США вводять санкції проти дочок Путіна, сімʼї Лаврова, “Сбербанку” та “Альфа-банку”.
Читайте також:
Кремль уперше визнав “секретних” дочок Путіна, на яких США наклали санкції
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!