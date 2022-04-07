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ЄС таки затвердив п’ятий пакет санкцій проти Росії

07/04/2022 23:41

Країни-члени Євросоюзу на другий день дискусій затвердив новий пакет санкцій проти Росії, який містить, зокрема, вугільне ембарго. Рішення ухвалено у зв’язку з повномасштабною агресією РФ проти України, що триває.

Про погодження п’ятого санкційного пакету в четвер, 7 квітня, повідомляє Французьке головування у Раді ЄС.

Як і очікувалося, пакет міститиме нові персональні санкції проти російських олігархів, пропагандистів, військового та безпекового апаратів РФ та ключових осіб з промислового та технологічного сектору.

Євросоюз погодився заблокувати активи низки російських банків, запровадити ембарго на поставки зброї в РФ та заборонити експорт низки товарів до країни-агресора. Останній оцінюється у 10 млрд євро і включатиме, зокрема, високотехнологічні товари.

Щодо вугільного ембарго, країни ЄС погодилися запровадити його, але точно дата наразі невідома.

За згодою, в ЄС планують відтермінувати початок його дії на серпень, відвівши на згортання вугільних контрактів чотири місяці.
Як передає Reuters, країни Євросоюзу пропонували тримісячний перехідний період, однак Німеччина наполягла на продовженні строку задіяння ембарго.

Ембарго торкнеться й низки інших товарів та сировини на суму 5,5 млрд євро щороку. До переліку увійшла і російська деревина.

Російським суднам заборонять заходити до портів країн-членів Євросоюзу, а операторам дорожнього транспорту відтепер не можна буде працювати на території ЄС.

Після публікації в офіційному Віснику ЄС у п’ятницю, 8 квітня, заходи вступлять в силу.

Як відомо, вугілля – найдешевша стаття енергетичного імпорту ЄС. З лютого Євросоюз витратив 710 мільйонів євро на російське вугілля, 9,6 млрд євро на російський газ і 8,8 млрд євро на російську нафту. На газ і нафту ембарго наразі не впроваджується.

Нагадаємо, раніше 7 квітня Конгрес США проголосував за відмову від імпорту енергоносіїв із Росії та розрив торговельних відносин з РФ.

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