Сенат США проголосував за відмову від імпорту енергоносіїв із Росії

Ілюстративне фото

Сенатори США проголосували за заборону імпорту енергоносіїв із росії у відповідь за розв’язану москвою війну в Україні. Законопроект підтримали більш ніж половина сенаторів.

Про це йшлося під час засідання Сенату у четвер, 7 квітня.

Законопроект про заборону імпорту російських енергоносіїв підтримали 55 зі 100 сенаторів. Проти документа наразі ніхто не проголосував.

Нагадаємо, Сенат США увечері 6 квітня ухвалив закон, щоб відродити програму часів Другої світової війни, яка дозволить Джо Байдену більш ефективно відправляти зброю та іншу допомогу Україні в умовах війни з Росією.

Читайте також:

Сенат США підтримав законопроєкт про ленд-ліз, що дозволить ефективніше постачати зброю Україні