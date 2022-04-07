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Сенат США проголосував за відмову від імпорту енергоносіїв із Росії

07/04/2022 20:55

Сенатори США проголосували за заборону імпорту енергоносіїв із росії у відповідь за розв’язану москвою війну в Україні. Законопроект підтримали більш ніж половина сенаторів.

Про це йшлося під час засідання Сенату у четвер, 7 квітня.

Законопроект про заборону імпорту російських енергоносіїв підтримали 55 зі 100 сенаторів. Проти документа наразі ніхто не проголосував.

Нагадаємо, Сенат США увечері 6 квітня ухвалив закон, щоб відродити програму часів Другої світової війни, яка дозволить Джо Байдену більш ефективно відправляти зброю та іншу допомогу Україні в умовах війни з Росією.

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