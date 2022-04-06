США, ЄС і G7 вводять санкції проти дочок Путіна, сімʼї Лаврова, “Сбербанку” та “Альфа-банку”

Сергій Лавров

Сполучені Штати разом із країнами Великої сімки та ЄС впроваджують новий пакет санкцій зокрема і проти дочок президента РФ Володимира Путіна, дружини і дітей міністра закордонних справ Сергія Лаврова, проти найбільших банків РФ – “Альфа-банк” та “Сбербанк”, забороняють всі нові інвестиції в Росію тощо.

Про це повідомили в середу, 6 квітня, у Білому домі.

Новий пакет санкцій передбачає:

– “тотально блокуючі” санкції проти ключового російського банку “Сбербанку” та найбільшого приватного банку “Альфа банку”. Зазначається, що це передбачає замороження усіх їхніх активів, що пов’язані з фінансовою системою США, та заборону фізичним та юридичним особам із США співпрацювати з ними;

– заборону нових інвестицій в РФ громадянами та юридичними особами із США, незалежно від того, де вони знаходяться;

– “тотальну блокаду” найважливіших державних підприємств РФ, що означає заборону для будь-яких осіб із США здійснювати транзакції з ними та замороження активів, які підпадають під юрисдикцію США. Назви цих компаній Мінфін США оголосить 7 квітня;

– персональні санкції проти ще низки представників російської еліти, зокрема дорослих дітей Володимира Путіна, дружини і дочки глави МЗС РФ Сергія Лаврова, членів Ради безпеки РФ, включно з Дмитром Медведєвим та Михайлом Мішустіним. Санкції передбачають заборону доступу до фінансової системи США та замороження їхніх активів у США.

У заяві зазначено, що США утримаються від обмежень щодо сфер, які мають важливе гуманітарне значення – для можливості купувати базові харчові продукти і товари сільськогосподарського призначення, доступу до медичної допомоги, послуг телекомунікації, зокрема, доступу до інтернету.

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