Home / Світ / Америка / США, ЄС і G7 вводять санкції проти дочок Путіна, сімʼї Лаврова, “Сбербанку” та “Альфа-банку”

США, ЄС і G7 вводять санкції проти дочок Путіна, сімʼї Лаврова, “Сбербанку” та “Альфа-банку”

06/04/2022 18:52

Сполучені Штати разом із країнами Великої сімки та ЄС впроваджують новий пакет санкцій зокрема і проти дочок президента РФ Володимира Путіна, дружини і дітей міністра закордонних справ Сергія Лаврова, проти найбільших банків РФ – “Альфа-банк” та “Сбербанк”, забороняють всі нові інвестиції в Росію тощо.

Про це повідомили в середу, 6 квітня, у Білому домі.

Новий пакет санкцій передбачає:

– “тотально блокуючі” санкції проти ключового російського банку “Сбербанку” та найбільшого приватного банку “Альфа банку”. Зазначається, що це передбачає замороження усіх їхніх активів, що пов’язані з фінансовою системою США, та заборону фізичним та юридичним особам із США співпрацювати з ними;

– заборону нових інвестицій в РФ громадянами та юридичними особами із США, незалежно від того, де вони знаходяться;

– “тотальну блокаду” найважливіших державних підприємств РФ, що означає заборону для будь-яких осіб із США здійснювати транзакції з ними та замороження активів, які підпадають під юрисдикцію США. Назви цих компаній Мінфін США оголосить 7 квітня;

– персональні санкції проти ще низки представників російської еліти, зокрема дорослих дітей Володимира Путіна, дружини і дочки глави МЗС РФ Сергія Лаврова, членів Ради безпеки РФ, включно з Дмитром Медведєвим та Михайлом Мішустіним. Санкції передбачають заборону доступу до фінансової системи США та замороження їхніх активів у США.

У заяві зазначено, що США утримаються від обмежень щодо сфер, які мають важливе гуманітарне значення – для можливості купувати базові харчові продукти і товари сільськогосподарського призначення, доступу до медичної допомоги, послуг телекомунікації, зокрема, доступу до інтернету.

Читайте також:
США і ЄС визначилися з п’ятим пакетом санкцій проти Росії

Унікальних переглядів: 156
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Росія розглядає голод як свою зброю”: Зеленський виступив перед парламентом Ірландії

Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Ірландії, закликавши владу цієї країни до жорсткіших санкцій проти Росії та закликав приєднатися до відновлення зруйнованої інфраструктури України, скажімо, Херсонської області. Промова...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse