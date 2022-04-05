США і ЄС визначилися з п’ятим пакетом санкцій проти Росії

Сполучені Штати, Європейський Союз та країни Великої сімки координують новий раунд санкцій проти Росії, щоб покарати Кремль за звірства в Україні, включаючи заборону на нові інвестиції в країну.

Як передає “Європейська правда”, про це у вівторок, 5 квітня, повідомило інформагентство Bloomberg із посиланням на джерела в адміністрації президента Джо Байдена.

За словами чиновника, уряди також посилять санкції щодо фінансових установ та державних підприємств у Росії, а також запровадять санкції щодо російських посадових осіб та членів їхніх сімей.

Нові санкції США, як очікується, будуть оголошені у середу.

П’ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії мають розглянути і схвалити у найближчі два дні.

Європейський Союз запроваджує ці заходи через “жорстоку, нещадну війну”, яку Росія веде, зокрема, проти цивільного населення України.

Як оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, серед санкцій є:

заборона на імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік, “що скорочує ще одне важливе джерело доходу для Росії”;

повна заборона транзакцій для чотирьох ключових російських банків, серед яких ВТБ, другий за величиною російський банк;

заборона російським суднам на доступ до портів ЄС і заборона роботи російських і білоруських автотранспортних операторів;

подальша заборона на експорт на суму 10 мільярдів євро у важливих сферах – високотехнологічні напівпровідники, транспортне обладнання;

нова заборона на імпорт із РФ на суму 5,5 млрд євро;

заборона участі російських компаній у державних закупівлях у ЄС і виключення будь-якої фінансової підтримки ЄС російським державним органам.

Окрім того, Євросоюз розширить списки осіб, до яких застосовуються санкції ЄС у зв’язку з агресивною війною Росії проти України, та оголошує персонами нон грата кількох дипломатів РФ з представництва при ЄС.

“Нарешті, ми також пропонуємо додаткові списки осіб, на яких поширяться санкції. Ми також працюємо над додатковими санкціями, у тому числі щодо імпорту нафти”, – заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що нині схожі санкції проти Росії застосовують понад 40 країн.

“Зайняти чітку позицію – це дуже важливо для всього світу. Чітка позиція проти путінської війни з вибору. Проти розправи над мирним населенням. Проти порушення основоположних принципів світового порядку. Слава Україні”, – написала президентка Єврокомісії у твітері.

Коментар

Новий пакет санкцій блокує більшість шляхів для зовнішньої торгівлі Росії, йдеться в коментарі міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

“Ці рішення означають майже повну торговельну ізоляцію окупанта, який, попри антилюдські дії в Україні, все ще міг працювати на європейських ринках. Тепер цього не буде, адже автомобільні, морські та авіаційні шляхи закриті. Вже у короткостроковій перспективі ми зможемо спостерігати масштабний негативний вплив нових санкцій на економіку як росії, так і білорусі”, – прокоментував Кубраков, якого цитує “Радіо Свобода”.

Він подякував своєму відомству та колегам-міністрам із країн Європейського Союзу, які “дотискали ці санкції на своєму рівні”.

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