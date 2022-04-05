НАЗК закликає українців долучатися до формування санкційних списків

На порталі “Війна і санкції” збирають інформація про причетних до розв’язання війни проти України росіян з метою розширення санкційних списків.

Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, передає “Укрінформ” удень у вівторок, 5 квітня.

У НАЗК складають санкційні списки після глибокої аналітичної роботи, уточнення даних з партнерами в антикорупційних органах інших країн, у комунікації з російською опозицією.

За місяць війни зібрано дані про дві тисячі осіб, які скоююють злочини проти людяності в Україні.

“Мета порталу – збільшення кількості співучасників війни РФ в Україні принаймні до шести тисяч осіб. Ми розуміємо, що їх більше, але ми також реалістично оцінюємо можливості наших партнерів. Якщо за місяць війни таких осіб у списках є дві тисячі, то ми сподіваємося, що пропускної здатності наших закордонних партнерів та адвокаційних ресурсів МЗС вистачить для збільшення цих списків до 6 тисяч”, – сказав голова НАЗК.

Він додав, що “фактично, це єдиний системний ресурс, який містить інформацію як про всі накладені санкції, так і про те, як можна повідомити про активи підсанкційних осіб, які причетні до війни”.

Новіков також повідомив, що незабаром на сайті з’явиться інформація про юридичних осіб, на яких накладені санкції та осіб, щодо яких діють санкції з 2014 року. Також будуть доступні дані про причетних до воєнної агресії проти України осіб з Білорусі.

“Ми хочемо системно об’єднати всі дані на порталі про всіх фізичних і юридичних осіб. Ми закликаємо всіх українців і наших союзників долучатися до адвокації того, що списки підсанкційних осіб мають бути розширені”, – наголосив очільник НАЗК.

Він також закликав усіх українців долучатися до формування санкційних списків.

“Кожен українець може закликати до накладення санкцій. Для цього треба обрати особу у списку, натиснути логотип соціальної мережі й автоматично буде сформовано повідомлення, заклик до світу про накладення санкцій на осіб, які причетні до війни”, – зазначив Новіков.

Крім того, зауважив він, з цим ресурсом логічно пов’язаний портал викривачів активів осіб, причетних до війни РФ проти України. Він також доступний трьома мовами, і хоч працює лише п’ять діб, а вже отримав 160 повідомлень про активи причетних до війни осіб.

“Ба більше, зі 160 таких повідомлень 60 надійшли до нас англійською і 40 російською мовами. Це значить, що нам пишуть з усього світу й з Росії, і жодному причетному до війни не вдасться сховатися від відповідальності. Цей портал побудовано за всіма стандартами міжнародного захисту даних, а отже, є абсолютно анонімним”, – зазначив голова НАЗК.

На його переконання, портал “Війна і санкції” сприятиме забезпеченню максимального економічного тиску на співорганізаторів війни та наближенню перемоги України.

Ресурс створено спільно з Міністерством закордонних справ України в координації з офісом Генерального прокурора та групою при президентові. Він доступний українською, англійською, російською мовами.

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